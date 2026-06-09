Splatoon Raiders bekommt im Juni seinen eigenen Nintendo Direct, neue Farben des Joy-Con 2

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Splatoon Raiders, ein kommendes Nintendo Switch 2-Spiel, das am 23. Juli erscheint, erschien auf der Nintendo Direct und zeigte neues Gameplay dieses auf Einzelspieler fokussierten Action-Adventures und bestätigte außerdem, dass später in diesem Monat ein Splatoon 3 Direct stattfinden wird.

Wenn du mehr über das Spiel erfahren möchtest, schau am 30. Juni 2026 nach einem Splatoon Raiders Direct. Weitere Informationen werden bekanntgegeben, aber erwartet noch keine großen Ankündigungen wie Splatoon 4. Tatsächlich wird Splatoon 3, das 2022 veröffentlicht wurde und mit einem kostenlosen Update auf der Switch 2 spielbar ist (es gibt keine Switch-2-Version für dieses Spiel), vom 11. bis 13. Juli ein spezielles Splatfest haben, um den Start des neuen Spiels zu feiern.

Und falls Sie mehr wissen möchten: Die Nintendo Today App wird zwischen dem 23. Juni und dem 23. Juli, dem Monat vor der Veröffentlichung des Spiels, eine Reihe täglicher Comics veröffentlichen, die über die Geschichte des Spiels und seine Charaktere sprechen.

Das ist noch nicht alles, denn (nur in Japan) bringt Nintendo ein spezielles Paket der Nintendo Switch 2 mit dem Spiel heraus. Was überall erscheinen wird, ist eine neue Version von Joy-Con 2 mit neuen Farben Blau und Gelb, die ab dem 23. Juli ebenfalls erhältlich sind.

Freust du dich auf Splatoon Raiders auf der Switch 2?