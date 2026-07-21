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Seit dem ersten Splatoon, das 2015 auf der Wii U erschien, haben wir davon geträumt, wie ein auf Einzelspieler fokussiertes Splatoon aussehen würde. Es hat elf Jahre gedauert, und Splatoon Raiders beantwortet unsere Fragen... Nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, und wir müssen zugeben, dass uns dieses Spiel trotz einiger anfänglicher Vorbehalte wirklich überzeugt hat, auch wenn wir uns gewünscht hätten, es wäre in manchen Punkten etwas ambitionierter.

Obwohl Splatoon Raiders , ein exklusives Spiel für die Nintendo Switch 2, als Splatoons erstes Spiel mit Fokus auf eine Einzelspieler-Geschichte präsentiert wird, ist dies weder die erste Einzelspieler-Kampagne für Splatoon noch ein reines Einzelspieler-Spiel, wobei der Mehrspielermodus Teil des Kernerlebnisses ist. Alle drei Haupt-Splatoon-Spiele hatten Einzelspieler-Kampagnen, die an Größe, Vielfalt und Komplexität wuchsen und eine Mischung aus Action, Plattformen (viele verglichen es mit Super Mario Galaxy) und Rätseln boten.

Der Splatoon 2 DLC, die Octo-Expansion von 2018, zeigte, wie ein vollwertiges Splatoon-Einzelspieler-Spiel aussehen könnte, mit einer riesigen 80-Level-Kampagne, viel Wiederspielwert, einer riesigen Vielfalt an Mechaniken und einem überraschend anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad. Der DLC Side Order von Splatoon 3, der 2024 erschien, schlug einen anderen Weg ein und verwandelte es in einen Rogueliten, wobei viel mehr Wert auf Action gelegt wurde.

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Splatoon Raiders, obwohl kein Roguelit, ist dem Side Order-DLC viel ähnlicher als den levelbasierten Kampagnen der Basisspiele oder der Octo-Expansion und legt den Fokus auf die Action, die mit steigendem Level immer chaotischer und hektischer wird. Im Grunde ist es der Salmon Run Koop-Modus aus Splatoon 2 und 3, der auf ein vollständiges Spiel erweitert wurde. Allerdings ist es kein Vollpreis-Titel für Nintendo: Mit 49,90 €, 41,99 £ digital ist es genauso teuer wie Star Fox und günstiger als die meisten anderen "Haupt"-Nintendo-Spiele wie Donkey Kong Bananza, Yoshi und das geheimnisvolle Buch, Pokémon Pokopia, Mario Tennis, Kirby Air Riders oder das zukünftige Fire Emblem: Fortune's Weave.

Die Hauptfiguren sind Shiver, Frye und Big Man aus Deep Cut, das beliebte Künstlertrio, das in Splatoon 3 eingeführt wurde und zufällig auch Schatzsucher sind. Allerdings spielst du mit dem namenlosen Mechanismus, einem anpassbaren Charakter, der ihnen hilft, ihre Marinebasis mit den auf Expeditionen gefundenen Materialien wieder aufzubauen. Das Ziel ist es, die Spirhaliten-Inseln zu erkunden, die keine offenen Flächen sind, sondern eine Sammlung linearer Level, in denen du auf Horden von Salmoniden triffst, die meisten von denselben Typen, die bereits in früheren Spielen zu sehen waren.

Es gibt etwas Erkundung (das Finden einiger nicht allzu versteckter Sammelobjekte wie Schriftrollen, die die Geschichte und Hintergrundgeschichte erweitern) und etwas Springen, Surfen oder Rutschen, aber ohne Herausforderung, nur um einen Kampfabschnitt mit dem nächsten zu verbinden. Die meiste Zeit wird damit verbracht, Gegner zu erschießen und Materialien und Waffen zu farmen. Nach jeder Expedition kehrst du zu deiner Basis zurück und hast die Materialien, um deinen Charakter, deine Waffen und Gadgets aufzuleveln. Betrachten Sie es als Nintendos Interpretation des Looter-Shooter-Genres wie Borderlands.

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Es gibt sogar etwas Ähnliches wie Charakterklassen in Form des Tintentanks. Es gibt drei Typen: Power, Speed und Tactical, und jeder bestimmt, welche Gadgets du ausrüsten kannst. Am Anfang fühlt es sich nicht so an, als würden sie einen großen Unterschied machen, aber wenn du deine Gadgets auflevelst und immer mehr Upgrades hinzufügen kannst, die Schaden, Reichweite oder Erholungszeit erhöhen, merkst du, welchen riesigen Unterschied ein guter Build macht. Dies ist kein herausforderndes Spiel, da es eindeutig auf eine jüngere Zielgruppe abzielt als die meisten anderen Shooter auf dem Markt, aber wenn du deinen Charakter und deine Gadgets nicht taktisch verbesserst, wirst du von den stärkeren Gegnern in späteren Levels komplett vernichtet.

Auch wenn wir uns gewünscht hätten, das Spiel wäre bei den Leveltypen ambitionierter, gibt es zumindest etwas Abwechslung. Einige sind näher an den Levels der ursprünglichen Splatoon-Kampagnen, mit größeren Flächen und etwas mehr Fokus auf Erkundung und Plattformen; und es gibt auch viele versteckte Level, die als Herausforderungen dienen, die man nur mit einem bestimmten Gerät lösen kann, einige fühlen sich wie Mini-Rätsel an (nur nicht in dem Ausmaß der Octo-Erweiterung).

Am meisten Spaß macht man jedoch mit Abstand die meisten Spaß, bei denen man in begrenzter Zeit genug Eier von besiegten Lachsarten sammelt – ähnlich wie bei Salmon Run, bei dem man ununterbrochen in Bewegung ist und alle Waffen und Gadgets effizient einsetzen muss.

In späteren Levels (oder denselben Levels mit höheren Schwierigkeitsgraden, die später erscheinen) kann das Spiel berauschend süchtig machend werden, und wenn der Bildschirm sich in ein unverständliches Gemisch aus Farben und Formen verwandelt (ohne jegliches Stottern), beginnst du, dich instinktiv zu bewegen, die Angriffe der Gegner vorherzusagen und fühlst dich wie eine unaufhaltsame Tötungsmaschine, ein Gott der Tinte. Und mit den drei verschiedenen "Klassen" und unterschiedlichen Kombinationen von Gadgets (obwohl wir uns mehr gewünscht hätten), gibt es einen guten Anreiz, dieselben Level immer wieder zu spielen und verschiedene Strategien auszuprobieren.

Wenn du Salmon Run oder das Side Order-DLC geliebt hast (das ebenfalls in den späteren Stufen des Turms wild wurde, als du mit allen Upgrades übermächtig wurdest), wirst du Splatoon Raiders wahrscheinlich lieben. Und wie bei Salmon Run kannst du jederzeit Mehrspielergruppen mit Freunden betreten, zufälligen Gruppen beitreten oder Hilfe rufen.

Allerdings ist dies nicht ganz das definitive Splatoon-Einzelspielererlebnis, das wir uns erhofft hatten. Vieles in diesem Spiel wird wiederverwendet (die Hauptspielmechanik, alle zurückkehrenden Charaktere, alle Waffentypen, die meisten Gegner und das allgemeine Spielgefühl fühlt sich an wie eine erweiterte Version eines Spielmodus, den du wahrscheinlich schon gespielt hast). Was in den Umgebungen der Spirhaliteninseln neu ist, ist sehr repetitiv und verblasst im Vergleich zu den abstrakten Leveldesigns der Octo-Erweiterung oder der Alterna-Basis aus Splatoon 3.

Das Spiel ist auch nicht sehr lang: Es kann 8-10 Stunden dauern, wenn du dich damit unternimmst, verschiedene Waffenkombinationen auszuprobieren und geheime Level zu finden, und es gibt einige Inhalte nach dem Spiel, aber nicht so umfangreich, dass du monatelang weiterspielen musst. Zukünftige Updates könnten das ändern, aber wir bezweifeln, dass das Nintendos Absicht ist: Das Ziel war es, eine etwas andere Interpretation des Splatoon-Universums zu bieten, eine, die Spaß macht und wirklich intensiv ist, solange es andauert, aber vielleicht nicht das Basisspiel ersetzen oder mit dem Konkurrenzkampf konkurrieren will.

Trotzdem macht Splatoon Raiders viel Spaß. Die Spielschleife macht süchtig und macht umso mehr Spaß, je schwerer sie wird und je mächtiger man wird; mit sehr tiefgründigen Anpassungsmöglichkeiten, von Charakter, Waffen, Gadgets und Upgrades, die einem wirklich das Gefühl geben, dass die eigenen Entscheidungen zählen; Es sieht ordentlich aus und läuft super flüssig; Und es macht genauso viel Spaß, egal ob man solo oder mit Freunden spielt. Wenn dies ein Vollpreis-Spiel für Nintendo wäre, würden wir uns vielleicht etwas anders fühlen, aber so wie es ist, ist dies ein sehr empfehlenswerter, wenn nicht sogar völlig unverzichtbarer Kauf für alle Splatoon-Fans.