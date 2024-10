Splatoon 3 wird diesen Monat ein Splatoween-Festival veranstalten

HQ

Splatoon 3 beendete seine Inhalte nach der Veröffentlichung im vergangenen September mit dem Grand Festival, einer dreitägigen Veranstaltung, die in einem Musikfestival außerhalb von Splatsville stattfand.

Das Online-Spiel wird kein neues Inhaltsupdate erhalten, aber es scheint, dass die Splatfeste weitergehen werden. Nintendo hat angekündigt, dass das nächste Festival am Wochenende vom 26. bis 27. Oktober stattfinden wird. Es steht unter dem Thema Halloween, als Teil von "Splatoween", und stellt die Frage "Was würdest du in einer Fantasy-Welt sein, ein Zauberer, Ritter oder Ninja?".

Es ist ein bisschen anders als das Splatoween-Festival, das wir letztes Jahr hatten: "Welcher wäre der beste Freund?

Zombie vs. Skelett vs. Geist".

Am Ende des Tages spielt die Thematisierung keine große Rolle. Aber die Tatsache, dass Nintendo nicht aufhören will, Splatoon-Festivals zu veranstalten, auch wenn es keine neuen Stages oder Ausrüstungsteile gibt, ist eine gute Nachricht, da das Splatfest die einzige Möglichkeit war, den Tricolor-Revierkrieg zu spielen, einen Modus, in dem drei Teams gleichzeitig spielen.