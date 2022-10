Splatoon 3 ist Japans bisher meistverkauftes Spiel des Jahres

HQ

Während der Westen seit dem Start des FromSoftware-Titels Anfang des Jahres Elden Ring-Verkäufe in Hülle und Fülle erlebt hat, hat Japan mit Splatoon 3 einen neuen Verkaufstitan auf der Szene.

Wie der japanische Verkaufsinformations-Twitter-Account Game Data Library (danke, GoNintendo) feststellt, heißt es, dass Splatoon 3 in nur einem Monat seit seiner Ankunft allein im Land vier Millionen Exemplare verkauft hat, sowohl digital als auch physisch, was es zum meistverkauften Titel des Jahres in Japan macht.

Ob es diesen Rekord halten kann, hängt wahrscheinlich von Pokémon Scharlachrot/Violett ab und wie sich das in den sechs Wochen vor 2023 entwickelt.