Am Abend haben wir einen sehr überladenen Eindruck des kooperativen Mehrspielermodus "Salmon Run - Die nächste Welle" gesehen, der in Splatoon 3 spielbar sein wird. In der chaotischen Wellenabwehr erwarten euch jede Menge Oktarianer, verschiedene Salmonid-Bosse und zusätzliche Herausforderungen, die Teamwork und Absprache erfordern. Das bunte Tintenklecksspiel erscheint im Sommer auf der Nintendo Switch.