Splatoon 3 aktualisiert diese Woche auf Version 9.3.0

HQ

Das erste Update des Jahres ist da für Splatoon 3 , kündigt Nintendo an. Der Patch, der auf Version 9.3.0 springt, bringt Waffenoptimierungen, Änderungen an Splatfesten und verschiedene Fehlerbehebungen. Im Teaser kündigte Nintendo an, dass sich das Update auf die Kampfbalance konzentrieren wird.

Wichtige Änderungen in Version 9.3.0

Mehrere Waffen wurden an Geschwindigkeit, Schaden und Genauigkeit geändert, darunter die Sploosh-o-matic, N-ZAP, Mini Splating, unter anderem. Verbesserungen bei der Kollisionserkennung und der Schussstreuung wurden ebenfalls hinzugefügt.

Spezialwaffen haben folgende Änderungen erhalten:



Ultra-Stempel : Verursacht beim Aufprall deutlich mehr Explosionsschaden (von 60 auf 220).

: Verursacht beim Aufprall deutlich mehr Explosionsschaden (von 60 auf 220).

Dreifache Landung : Der Radius der Tintenexplosion wurde um 11 % erhöht.

: Der Radius der Tintenexplosion wurde um 11 % erhöht.

Trizooka: Dauer und Schaden bei entfernten Gegnern reduziert.



Die Punkte, die für die Aktivierung von Spezialwaffen benötigt werden, wurden angepasst, indem die Octobrush und Enperry Splat Dualies gesenkt wurden, aber die Snipewriter 5H benötigen mehr Punkte.

Änderungen an Splatfesten

Einige der Szenarien wurden im Tricolor-Revierkampf modifiziert, um die Balance zwischen den Teams zu verbessern. Die Aalschwanzgasse, Hammerhai-Brücke, MakoMart und Blauflossen-Deport haben Anpassungen am Gelände und an der Platzierung der wichtigsten Objekte erhalten.

Fehlerbehebungen

Mehrere Fehler in Kollisionen, Animationen und Online-Synchronisation wurden behoben. Bemerkenswerte Fehlerbehebungen befinden sich in Reefslider, Super Jump und Ink Vac, um das Spielerlebnis zu verbessern und seltsames Verhalten zu vermeiden.

Für Nintendo wird sich das nächste Update auf die Anpassung der Balance der Gefechte konzentrieren, die auf langfristigen Datenanalysen basieren.

Wenn Sie genauere Informationen wünschen, können Sie diese in diesem Artikel über Nintendolife lesen.