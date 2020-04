Splatoon 2: Spezialdemo 2020 verfügbar, Testphase beginnt morgen

Update: Wie auf Twitter vollkommen richtig angemerkt wurde, haben wir in dieser Meldung einen blöden Fehler gemacht (vielen Dank an dieser Stelle noch einmal für den...

Rund acht Millionen Switch-Fans weltweit sind bisher in die Farbschlachten von Splatoon 2 eingetaucht, hat Nintendo enthüllt. Und das Unternehmen will mehr. Für alle, die...

Letztes großes Update für Splatoon 2 steht bevor

am 26. November 2018 um 10:54 NEWS. Von Stefan Briesenick

Am 5. Dezember steht planmäßig das letzte Content-Update für Splatoon 2 an. Nintendo hat bereits bestätigt, mit Patch 4.3.0 acht neue Waffen in das Spiel einzuführen:...