Splash Damage, um Massenentlassungen zu riskieren, da das Studio in Konsultation versetzt wird

Es wurde bekannt, dass der Entwickler Splash Damage, bekannt für die Zusammenarbeit an der Gears of War -Reihe mit Microsoft, einen Konsultationsprozess beginnt, der alle Ebenen und Mitarbeiter des Studios betreffen wird.

Dies wurde in einem LinkedIn-Beitrag bestätigt, in dem erwähnt wird, dass es ein "schwieriger Schritt für uns" war, der aber für "notwendig gehalten wird, damit Splash Damage in einem sehr herausfordernden Markt agil und anpassungsfähig bleiben kann."

Das ist im Grunde Unternehmens-Kauderwelsch für bevorstehende Massenentlassungen, worauf es weiterhin anspielt, ohne es direkt auszusprechen, indem es außerdem anmerkt, dass "diese Art von Veränderung emotional hart ist, und wir werden tun, was wir können, um unsere Mitarbeiter mit Ehrlichkeit und Fürsorge durch diesen Prozess zu führen. Wir setzen uns dafür ein, jede Möglichkeit zu prüfen, um Talente zu halten und sicherzustellen, dass die Betroffenen während des gesamten Prozesses sinnvolle Unterstützung erhalten."

Splash Damage s aktuellstes Spiel war Outcasters für Google Stadia, aber der Entwickler arbeitet derzeit an Project Astrid zusammen mit den Influencern Sacriel und Shroud.