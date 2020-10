Spirituelle Fortsetzung von Silent Hill: Shattered Memories in Vorbereitung

Ein neues Silent-Hill-Spiel steht ganz oben auf der Wunschliste vieler Leute, doch da die mit Spannung erwartete Zusammenarbeit zwischen Guillermo del Toro und Hideo Kojami aufgrund von Problemen mit Konami abgebrochen werden musste, ist das Schicksal der Serie aktuell in Nebel gehüllt. Hilfe könnte von einem unerwarteten Ort kommen, denn der Game-Designer Sam Barlow teilte via Twitter mit, dass er gerade eine Projektvorstellung einer spirituellen Fortsetzung von Silent Hill: Shattered Memories erarbeite.

Barlow erklärte IGN, dass er aus Lizenzrechten nicht an einem offiziellen Silent-Hill-Spiel arbeiten könne. Stattdessen werde er versuchen, einen Horrortitel zu entwickeln, der der Vorlage gerecht werde, jedoch nicht damit zusammenhängt: "Wie [The] Outer Worlds' Versuch Fallout [zu kopieren] oder Bloodstained Castlevania [nachmacht] - es ist also [nicht mit] Konami- oder der Silent-Hill-Marke [verbunden]."

Silent Hill: Shattered Memories erzählt die Geschichte des ursprünglichen Silent Hill nach, nimmt jedoch viele kontroverse Änderungen vor, die sich auf Storytelling und Gameplay beziehen. Zum Beispiel zeichnete das Spiel schon lange vor Until Dawn ein psychologisches Profil von den Aktionen der Spieler auf und reagiert entsprechend darauf. Außerdem gibt es im Gegensatz zum Original keinen Kampf, sondern nur die Option zur Flucht. Der Titel wurde 2009 auf Nintendo Wii und PSP veröffentlicht und nachträglich auch auf die PS2 gebracht.

Nach seiner Arbeit beim Entwickler Climax Entertainment hat Sam Barlow mit seinen eigenen FMV-Projekten Her Story und Telling Lies einige Erfolge erzielt. Diese Spiele konnten mit interessanten narrativen Twists und ungewohnten Spielmechaniken punkten, was dem Quellmaterial sicherlich gut stehen würde.