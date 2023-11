Spirittea veröffentlicht Update 1.0.3 für Switch mit mehr als 100 Fehlerbehebungen

HQ

In den Wochen seit der Veröffentlichung herrschte bei Cheesemaster Games reges Treiben. Mit dem plattformübergreifenden Start von Spirittea haben die Dinge für das kleine Studio einen großartigen Start hingelegt, und jetzt, da PC-Spieler Zugang zu einigen Updates hatten, ist es an der Zeit, dass Konsolenspieler auf Nintendo Switch und Xbox Game Pass auch ihre bekommen.

Es sieht so aus, als ob Spieler auf Microsofts Konsole (und auch auf PC Game Pass) heute den gleichen Patch erhalten werden, aber Spirittea Badehausmanager auf Switch haben bereits update 1.0.3 zur Verfügung, das bis zu 100 Fehlerbehebungen nennt, die zuvor auf der Steam-Version getestet wurden. In den Patchnotes, die auf dem Discord-Kanal veröffentlicht wurden, werden die folgenden Verbesserungen hervorgehoben:



Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Geistervision manchmal hängen blieb.



Das Karaoke wurde einfacher gemacht - es gibt jetzt weniger lästige Oktopusse und wir haben neu ausbalanciert, was als richtig und was falsch gilt!



Das Angeln wurde einfacher, mit größeren, klareren Eingabeaufforderungen, die Ihnen helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben (und nicht abzustürzen, wenn Sie an einem seltsamen Ort angeln!)



Es wurde ein Problem behoben, bei dem man beim Angeln stecken bleiben konnte (und das nicht nur, weil es süchtig macht!!)



Es wurden eine ganze Menge neuer Animationen und Sounds hinzugefügt, darunter flatternde Insekten, klebrige Geister und NPCs, die ein Nickerchen machen!



Ich habe dafür gesorgt, dass Fae dich immer mit dem richtigen Namen anspricht (wer ist Dan??)



Achte darauf, dass das Spiel immer noch wie beabsichtigt funktioniert, wenn deine Ausdauer 0 erreicht



Eine ganze Reihe von Problemen im Zusammenhang mit Handtüchern wurde behoben. Handtücher verloren? Das Spiel hat jetzt alles für dich! Haben Sie nasse Handtücher und keinen Ort, an dem Sie sie unterbringen können? Der nasse Handtuchtisch dient jetzt als Stauraum!



Apropos Speicherplatz: Wir haben die Menge an Speicherplatz, die Sie haben, verdreifacht, also fangen Sie Fische und stehlen Sie die Hausschuhe der Leute!



Dutzende und Aberdutzende weiterer Fehlerbehebungen und Neuerungen!



Wie wir bereits erwähnt haben, ist die PC-Version die schnellste, was Patches und Verbesserungen angeht, und die PC-Notizen nehmen bereits vorweg, was wir auch in Zukunft in der Konsolenversion sehen werden:



Miko und Amelia überlappen sich nicht mehr bei der Zubereitung von Kimchi



Die Steuerung und der Schwierigkeitsgrad des Karaoke-Minispiels sind etwas einfacher geworden



Ihr könnt einige der Schreingegenstände nicht mehr verkaufen, ihr Dummköpfe



Sora nennt dich jetzt bei deinem richtigen Namen



Die Stinker-Statue heißt nicht mehr Sonnenmelone!



Sie können nicht versehentlich Handtücher in Ihren Rucksack legen



Weitere Probleme mit verschwindenden Handtüchern behoben



Die letzten 2 Figuren zählen nun, auch wenn du sie bereits hast



Eine Menge weiterer Abstürze wurden behoben



Leigh spricht jetzt mit dir, dem Cad



Songs überlagern sich nicht mehr



Wenn Sie zu Hause kochen, können Sie jetzt den zusätzlichen Stauraum sehen



Das verdammte "Der Herbst kommt"-Gemälde wird nicht mehr überall auftauchen



Wir sind gerade dabei, unsere vollständige Rezension von Spirittea bei Gamereactor abzuschließen, und wir werden versuchen, diese jüngsten Verbesserungen in unserem Spiel zu testen und euch wissen zu lassen, was wir davon halten.