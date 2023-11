Spirittea hat mehr als 10.000 Einheiten verkauft und arbeitet bereits an zukünftigen Versionen.

HQ

Spirittea wurde am Montag, den 13. November für PC, Nintendo Switch und Xbox veröffentlicht, und sowohl Cheesemaster Games als auch der Publisher No More Robots haben sich für den Empfang bedankt: Der Titel hat 10.000 verkaufte Einheiten erreicht (und ist im Game Pass erhältlich). Für eine so bescheidene Entwicklung sind das ermutigende Zahlen, ebenso wie die Zukunft.

Das Entwicklerteam arbeitet weiter an der Verbesserung des Spielerlebnisses und sucht nun die Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Community, die sich um Spirittea aufbaut, um zukünftige Versionen des Spiels zu testen, die neue Funktionen enthalten werden, aber natürlich zum Melden von Fehlern verwendet werden.

Darüber hinaus fordert uns das Studio auf, stay tuned für eine wichtige Ankündigung morgen, den 17. November - vielleicht eine physische Ausgabe von Spirittea?

In der Zwischenzeit werden wir das Spiel weiter rezensieren (die Erfahrung ist länger als es schien) und werden euch sehr bald unsere vollständige Rezension bringen.