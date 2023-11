Spirittea hat dank Game Pass "100+ Stunden Inhalt" bekommen

HQ

Während der Oktober in diesem Jahr lächerlich geschäftig war, war der normalerweise extrem hektische November langsamer. Eines der Spiele, die diesen Monat veröffentlicht wurden, ist Spirittea, ein Spiel, das oft mit einer Spirited Away-Version von Stardew Valley verglichen wurde.

Es wurde im Allgemeinen sehr gut aufgenommen (wir arbeiten immer noch an unserer Überprüfung), und es scheint, als hätte es einen guten Start hingelegt. In einer Reihe von X-Posts hatte Mike Rose - der Gründer des Indie-Publishers No More Robots - jede Menge interessante Details über die Veröffentlichung zu teilen. Unter anderem stellt sich heraus, dass das Spiel auf YouTube weitgehend fehlt, da er keine YouTuber dafür bezahlen wollte, sein Spiel zu streamen:

"Schauen Sie, ich verstehe es – so funktioniert das jetzt einfach. YouTuber möchten, dass du sie bezahlst, um über deine Spiele zu berichten. Na gut, klar. Aber das will ich einfach nicht. Es fühlt sich seltsam und eklig und unaufrichtig an, und ich kann es einfach nicht. Ich schätze also, dass über unsere Spiele nicht mehr auf YouTube berichtet wird!"

Rose sagt auch, dass sie bereits 150.000 Spieler des Spiels haben, das vom ersten Tag an profitabel wurde und seit dem Start letzte Woche in den Top-Seller-Charts auf der Switch steht. Spirittea ist derzeit für PC, Switch und Xbox erhältlich und die Konsolenversionen machen "80% des Umsatzes aus". Das ist das Gegenteil von dem, was normalerweise der Fall ist, sagt er, spekuliert aber, dass immer mehr AAA-Titel auf Steam veröffentlicht werden, da die großen Publisher "daran gescheitert sind, Nicht-Steam-PC-Plattformen zu ermöglichen" - und das macht es schwieriger, Indies zu erreichen.

Ein weiteres interessantes Nugget ist, dass er sagt, dass "der Game Pass (wie immer) riesig für uns war" und über 100.000 Spieler gebracht hat, und der Deal hat tatsächlich dazu beigetragen, das Spiel für alle zu verbessern, da dadurch viel mehr Inhalte hinzugefügt wurden:

"Spirittea sollte eigentlich 2022 starten, aber nachdem wir einen Game Pass-Deal bekommen hatten, beschlossen wir, hey, lasst uns dieses Ding noch größer und besser machen - daher die Verzögerung bis 2023 und die 100+ Stunden Inhalt."

Wie bereits erwähnt, arbeiten wir derzeit an unserem Testbericht und werden uns in Kürze mit unseren vollständigen Eindrücken bei Ihnen melden. Hast du Spirittea schon ausprobiert?