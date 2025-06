Spiritfarer-Entwickler stellt neues Projekt Am Ende des Schicksals vor

Während der Xbox Games Showcase nahm sich der Entwickler Thunder Lotus etwas Zeit, um der Welt ihr nächstes Projekt vorzustellen und zu präsentieren. Früher bekannt als die Macher von Spiritfarer, wird dieses nächste Spiel einen ähnlichen visuellen Stil und eine ähnliche Ästhetik haben, aber seine Idee und sein Name sind sehr unterschiedlich.

Bekannt als At Fate's End, ist dies ein 2D-Side-Scrolling-Action-Adventure, in dem die Spieler die Aufgabe haben, es mit ihren entfremdeten Geschwistern in intensiven und atemberaubenden Kämpfen aufzunehmen. Es wird einen "emotionalen Kern" haben und wird in einer Pressemitteilung als "ein intensiveres, actionreicheres Spiel, aber nicht weniger intim" beschrieben. Was das in der Praxis bedeutet, können wir eine Geschichte erwarten, in der es darum geht, "wie Familien auseinanderbrechen - und wie sie wieder zusammenkommen können".

Wenn At Fate's End auf den Markt kommt, wird es irgendwann im Jahr 2026 auf PC, Xbox Series X/S und PS5 debütieren, mit einem Start am ersten Tag auf Game Pass.