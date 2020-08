Spiritfarer bricht euch ab sofort das Herz

You're watching Werben

Vor gut einer Stunde hat uns Nintendo verraten, dass Spiritfarer ab sofort auf Playstation 4, Nintendo Switch, PC (Epic Games Store, GOG.com und auf Steam), sowie auf Xbox One (im Xbox Game Pass enthalten) bereitsteht. Ihr zahlt 25 Euro für den kleinen Spaß, den ihr zu zweit an einem System spielen könnt. In diesem Aufbauspiel werden wir verschiedene Personen auf ihrem letzten Weg begleiten und sie ins Totenreich überführen. Die charmante Präsentation und viel Liebe zum Detail machen aus dem zermürbenden Grundthema eine angenehme Spielerfahrung, die sich jedoch aufgrund repetitiver Tätigkeiten und ungenau kommunizierten Aufgaben in die Länge zieht. Diese und weitere Eindrücke findet ihr ab sofort in unserer Kritik zu Spiritfarer.