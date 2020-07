Es gibt neues Videomaterial für Spiritfarer, ein kunterbuntes Abenteuer über das Sterben. Thunder Lotus koppelt einen frischen Gameplay-Trailer an die Ankündigung, dass der Titel auch auf Google Stadia und im Epic Games Store verfügbar sein wird (zu einem noch unbekannten Datum in diesem Jahr). Gezeigt wird wie wir in der schönen Welt von A nach B gelangen, während wir den anthropomorphen Tieren ihren letzten Wunsch erfüllen.

You're watching Werben