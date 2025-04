Spirit of the North 2 feiert nächsten Monat Premiere

Spirit of the North war ein unerwarteter Erfolg, als es vor fast sechs Jahren Premiere feierte, und vor zwei Jahren passierte etwas, was die meisten Leute wahrscheinlich erwartet hatten - eine Fortsetzung wurde angekündigt.

Nun scheint es, als wäre der Entwickler Infuse Studio im Grunde fertig mit der Entwicklung, denn ein neuer Trailer verrät endlich, dass Spirit of the North 2 am 8. Mai auf PC, PlayStation und Xbox erscheinen wird (und auch Switch 2, wie wir annehmen, wenn auch vielleicht nicht bei der regulären Premiere).

Dieses Mal werden wir auch in der Lage sein, eine sogenannte Signature Edition mit extra Inhalten zu kaufen, die in der letzten Woche vorgestellt wurde. Schauen Sie sich alles an, was im Instagram-Post unten enthalten ist.

Schaut euch den neuen Trailer unten an. Hier ist die offizielle Zusammenfassung dieses scheinbar schönen Indie-Abenteuers:

"Enthülle die Geheimnisse einer wunderschönen antiken Welt in diesem atemberaubenden 3rd-Person-Abenteuer, einer Fortsetzung des gefeierten 'Spirit of the North'. Schlüpfe in die Rolle eines isolierten Fuchses mit einem rabenartigen Gefährten, der sich auf die Suche nach den verlorenen Wächtern begibt und nach Hause zurückkehrt."