Spirit Crossing kommt für den PC und speziell für Steam

Wenn du ein häufiger Mobile-Gamer bist oder sogar jemand, der gerne die Bibliothek von Apple Arcade oder Netflix Games erkundet, bist du wahrscheinlich einigermaßen mit Spry Fox s Spirit Crossing vertraut. Das kooperative-Lebenssimulationsspiel ist auf diesen Plattformen in Form eines offenen Alpha -Builds verfügbar, aber im Verlauf der Entwicklung hat das Studio hinter dem Spiel nun eine Ankündigung zu machen.

Während der Wholesome Snack Showcase wurde bestätigt, dass Spirit Crossing bald seine mobile Exklusivität verlieren wird, da das Spiel 2026 auf dem PC erscheinen soll, speziell über Steam. Wir haben kein Datum oder Informationen darüber, wie das Spiel an die neue Plattform angepasst wurde, nur, dass es bald einem neuen Publikum zugänglich sein wird.

Für diejenigen, die neugierig auf dieses Spiel sind, erklärt die Beschreibung von Spirit Crossing, was wir erwarten können, nämlich dass von den Spielern erwartet wird, dauerhafte Freundschaften mit Mitgliedern der verspielten Gemeinschaft zu schließen, während sie ihr Dorf wachsen lassen, eine dynamische Wildnis erkunden, angeln, tanzen und Musik machen. Klingt schön, oder?