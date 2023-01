Spionagethriller Heart of Stone bekommt Erscheinungsdatum

HQ

Netflix hat kürzlich 49 Filme enthüllt, die in diesem Jahr kommen, einer davon ist der Spionagethriller Heart of Stone, in dem Gal Gadot als CIA-Agent mit dem Schutz des gefährlichsten Vermögens der Organisation beauftragt ist.

Heart of Stone erscheint am 11. August und soll der Beginn eines neuen Franchise sein, das den Mission: Impossible-Filmen ähnelt.

Regie führt Tom Harper, der bereits 2019 an der Filmbiografie The Aeronauts, The Woman in Black: Angel of Death und drei Episoden von Peaky Blinders gearbeitet hat.

Abgesehen von einem ersten Teaser im September 2022 haben wir nicht viel mehr über diesen Film gesehen, aber wenn man bedenkt, dass er im August veröffentlicht wird, kann man sich vorstellen, dass Netflix den Hype-Zug früh genug ins Rollen bringen wird.

