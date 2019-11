Spintires düst dank DLC bald im Dreck von Chernobyl umher

Spintires will uns mit ihrer neuesten Erweiterung in die verfallene Stadt Tschernobyl bringen. Nächsten Monat plant Ovee Game Studio die Veröffentlichung eines neuen Zusatzinhalts, mit dem wir durch den Ort der nuklearen Katastrophe von 1986 heizen dürfen. Zwei neue Lastkraftwagen (der B-157 und der B-505) sollen uns beim Holztransport durch das verstrahlte Gebiet helfen. Wenn wir in der Sperrzone unterwegs sind, benötigen wir natürlich einen Geigerzähler, um die gefährlichsten Bereiche zu meiden. Spintires wird Teile der einstigen Industrieanlagen, einige Gebäude der Stadt Prypjat, den Roten Wald, den Kupsta-See und das Duga-Radarsystem für diesen Zusatzinhalt digitalisieren (auf den Screenshots findet ihr ein paar Eindrücke davon). Außerdem wird es wohl ein neues Testgelände mit einem Fahrzeugprüfstand geben, so Ovee Games.

