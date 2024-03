Spine zeigt jede Menge stilistische Action im neuen Gameplay-Trailer

HQ

Während des gestrigen Future Games Show wurden viele Spiele gezeigt, die sich auf Originaltitel mit spektakulärem Gameplay konzentrierten. Eines davon war Spine, über das wir bereits geschrieben haben.

Es lässt sich am besten als ein weiblicher John Wick beschreiben, mit einer Rebellin namens Redline als Hauptprotagonistin. Das Setting ist fast cyberpunkig und findet in der KI-gesteuerten Tensor City statt, und es liegt an dir, die KI zu Fall zu bringen. Wir bekamen eine Minute lang hochoktanige Action zu sehen, und es sieht so aus, als würde Remember Me auf Sifu treffen, mit einer ganzen Menge Gun-Fu.

Schauen Sie es sich unten an. Es gibt immer noch kein genaueres Veröffentlichungsfenster für das Spiel als 2025, aber es kommt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X.