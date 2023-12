Spine könnte das John Wick-Spiel sein, von dem wir geträumt haben

Sifu war eines der besten Spiele des letzten Jahres mit seinem fantastischen Kampfsystem, der coolen Präsentation und dem großartigen Gameplay-Zyklus, so dass viele es als das beste John Wick-Spiel bezeichneten, das sie je gesehen haben. Es stellt sich heraus, dass es in Zukunft ernsthafte Konkurrenz bekommen könnte.

Nekki hat endlich den ersten Gameplay-Trailer für Spine veröffentlicht, sein Einzelspieler-Actionspiel mit einem Nahkampfsystem, das sich stark von den sogenannten Gun Fu-Filmen inspirieren lässt, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Die Tatsache, dass unser Charakter auf verschiedene Arten verbessert werden kann, um noch coolere und effektivere Bewegungen auszuführen, lässt es noch besser klingen, so dass die Tatsache, dass dieses frühe Filmmaterial auf der Unreal Engine 5 erstaunlich aussieht, nur das Sahnehäubchen auf dem Kuchen ist.

Der letzte Teil beunruhigt mich allerdings, da er fast zu gut und filmisch aussieht, um echt zu sein. Dennoch haben die Entwickler seit über einem Jahr sehr beeindruckendes WIP-Material auf ihrem X-Account geteilt, das zeigt, wie sich die Animationen, die Kameraführung und dergleichen im Laufe der Zeit entwickelt haben, also glaube ich, dass dies nicht einer der Fälle sein wird, in denen wir gefälschtes Filmmaterial erhalten, das nicht einmal annähernd das Endprodukt darstellt. Denn ich möchte es unbedingt irgendwann zu einem unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft auf PC, PS5 und Xbox Series spielen.

Wie steht es mit dir?