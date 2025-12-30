Spine Entwickler geben zu, dass sie 2025 noch nicht bereit waren, das Veröffentlichungsfenster anzukündigen

HQ

Spine, das Spiel, das du wahrscheinlich in den sozialen Medien wegen seines actiongeladenen Gun-Fu-Gameplays gesehen hast, sollte dieses Jahr ein Veröffentlichungsfenster angekündigt bekommen. Da es *checkt Notizen* jetzt nicht viel Zeit dafür gibt, gingen wir alle davon aus, dass Entwickler Nekki einfach etwas mehr Zeit braucht, um das Spiel fertigzustellen.

Wie auf dem offiziellen X/Twitter-Account von Spine angekündigt, ist das sehr wohl der Fall. "Dieses Jahr waren wir noch nicht bereit, ein Veröffentlichungsdatum bekannt zu geben", enthüllte das Team von Spine. "Spine ist unser erster PC-/Konsolentitel. Viele Jahre lang haben wir uns auf mobile Projekte konzentriert, und mit diesem Projekt setzen wir eine neue Messlatte für Qualität, Umfang und Produktionswert."

Es sieht jedoch so aus, als würden wir bald etwas hören, denn Nekki enthüllt, dass Spine sich in der Endphase der Entwicklung befindet. "Das Projekt befindet sich nun in der Endphase der Entwicklung", heißt es in dem Beitrag. "Wir konzentrieren uns darauf, das Spiel zu polieren und zu verfeinern... und wir werden weiterhin den Fortschritt in unseren Entwickler-Tagebüchern teilen."

Es heißt auch, dass wir in naher Zukunft ein Veröffentlichungsdatum sehen werden und dass 2026 Spine-tastisch für uns und das Projekt insgesamt sein wird.