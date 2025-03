Spinal Tap II veröffentlicht ersten Teaser vor der Premiere im September

Mehr als 40 Jahre, nachdem die Idee einer Mockumentary mit This is Spinal Tap in den Mainstream gebracht wurde, wird die Fake-Band in der Fortsetzung, die gerade ihren ersten Teaser veröffentlicht hat, ihr Comeback feiern.

In dem kurzen Teaser sehen wir eine unbekannte Hand, die Bässe, Module, Höhen und mehr auf 11 aufdreht und uns wissen lässt, dass die Dinge bald real werden, bevor wir schließlich einen auf unendlich gedrehten Regler sehen. Irgendwie ist das Spinal Tap, das noch weiter darüber hinausgeht.

In dem Film kehrt Regisseur Rob Reiner erneut zurück, an der Seite der Stars Christopher Guest, Michael McKean und Harry Shearer. Leider haben wir keine von ihnen im Trailer gesehen, aber wir sind sicher, dass sie bei ihrer Rückkehr im September einige entsprechend wilde Looks haben werden.