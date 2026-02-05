HQ

Manchmal ist es leicht, zynisch gegenüber der Gaming-Welt zu werden. AAA-Spiele, die zu teuer sind, fehlerhafte Veröffentlichungen und endlose Neuveröffentlichungen. Leider werden Indie-Spiele nicht verschont. Wie viele vielversprechende Spiele haben den Early Access auf Steam nie verlassen? Wie viele haben Trailer mit tiefgründigem Gameplay veröffentlicht, das sich als dünn wie Papier herausgestellt hat? Und wie viele sind wirklich nur exacte Kopien voneinander?

Manchmal stößt man auf Ausnahmen. Spiele, bei denen die Entwickler lange an einer Idee gearbeitet haben, das Konzept reifen ließen und sich gewagt haben, ihre Meinung zu ändern. Stardew Valley ist ein leuchtendes Beispiel dafür, Spilled ein weiteres, wenn auch in kleinerem Maßstab.

Spilled ist ein Soloprojekt des niederländischen Spieleentwicklers Lente. Das Projekt war ebenso sehr eine Lernerfahrung im Spieldesign wie eine Interpretation ihres eigenen Lebens und ihrer Lebenssituation. In einem Artikel in Polygon spricht sie über ihre eigene Kindheit auf einem festgemachten Hausboot auf dem niederländischen Land, wie ein Konflikt mit dem örtlichen Rat ihre Familie zwang, das Boot für ein flaches Boot zu verlassen, und wie sie sich als Erwachsene entschied, das Stadtleben zugunsten ihres eigenen kleinen Kanalbootes mit Solarpanels hinter sich zu lassen.

In Spilled steckt eine Ehrlichkeit, der man schwer widerstehen kann. Man könnte ironisch sein, dass in der kleinen Spielwelt alles von Wind- oder Solarzellen betrieben wird, und man könnte denken, dass das Ansammeln von Öl und Müll etwas zu naiv ist, was die Geschwindigkeit der Natur angeht. Gleichzeitig ist das Spiel die Verkörperung der Entwicklerin selbst und der Welt, die sie um sich herum geformt hat. Ein großer Teil von Lente steckt in Spilled, etwas, das man heute von nur wenigen Spielen und Entwicklern sagen kann.

Wie ist also das Spiel selbst? In vielerlei Hinsicht folgt es einem bewährten Konzept innerhalb von Indie-Spielen. Einfaches Gameplay, Pixelgrafik und schlanker Fortschritt. Du streifst in einem kleinen Boot herum und sammelst Öl, Plastikflaschen und andere Umweltverschmutzung. Das Boot bewegt sich langsam, aber das passt gut zum Thema. Man soll nicht in Eile sein oder versuchen, das Erlebnis zu maximieren. Klar, die Plastikflaschen folgen nicht immer den Gesetzen der Physik, aber du kannst immer zurückgehen und die fallengelassenen aufsammeln.

Es ist auch erwähnenswert, wie Spilled es schafft, seine Botschaft zu vermitteln, ohne predigend zu wirken. Es gibt keine moralischen Vorträge, keine Textschilder, die dir sagen, wie du dein Leben leben sollst oder welche Entscheidungen richtig sind. Stattdessen kannst du es einfach tun. Räum auf. Sieh die Konsequenzen. Lass die Welt langsam ein Stück besser werden, Pixel für Pixel. Dieser Ansatz wirkt ungewöhnlich reif in einer Zeit, in der viele Spiele ihre Botschaft dem Spieler direkt ins Gesicht rufen.

Die Musik ist zurückhaltend und diskret, fast wie Hintergrundgeräusche, trägt aber zum Gefühl bei, sich in einer Art digitalem Atemraum zu befinden. Ein Raum, in dem die Zeit nicht ganz wie sonst funktioniert, in dem Fortschritt nicht in Levels oder Erfolgen gemessen wird, sondern in kleinen visuellen Veränderungen. Eine sauberere Wasseroberfläche hier, ein Vogel, der dorthin zurückkehrt. Das sind keine großen Siege, aber sie reichen aus, um bedeutungsvoll zu wirken.

Wenn man ein Gebiet säubert, wird das Wasser klarer, die Tierwelt kehrt zurück und neue Bereiche öffnen sich. In regelmäßigen Abständen werden neue Spielelemente eingeführt, wie die Möglichkeit, Wasser zu sprühen, das Boot aufzurüsten und Dinge vom Meeresboden zu heben. Es ist in einer Stunde vorbei, aber es ist eine Stunde für die Seele. Eine Pause in einer hektischen Spielwelt.