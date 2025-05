Spike Lee und Denzel Washington tun sich zum fünften Mal für Highest 2 Lowest zusammen

Regisseur Spike Lee hat sich für den neuen Krimi Highest 2 Lowest erneut mit Denzel Washington zusammengetan.

Der Film ist ihre fünfte Zusammenarbeit und zeigt weitere Talente wie Jeffrey Wright und A$AP Rocky. Er handelt von einem Musikmogul, der dafür bekannt ist, die besten Ohren in der Branche zu haben, und der sich in einer Lösegeldverschwörung wiederfindet.

Als Remake von Akira Kurosawas High and Low tauscht der Film die Kulisse des Originals gegen die modernen Straßen von New York City ein. Highest 2 Lowest kommt am 22. August in die Kinos und kommt nur wenige Wochen später, am 5. September, auf Apple TV+.