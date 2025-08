Spike Lee und Denzel Washington treffen sich für Highest 2 Lowest

HQ

Spike Lee und Denzel Washington sind zurück mit einer modernen Neuinterpretation von Akira Kurosawas High and Low, die kürzlich im ersten Trailer enthüllt wurde. Der Film entführt uns in das moderne New York, wo der Medienmogul David King in ein Erpressungsschema verwickelt wird, das sein Leben auf den Kopf stellt. Dies ist ihre erste Zusammenarbeit seit Inside Man, das vor fast 20 Jahren Premiere feierte, und ihr fünftes offizielles gemeinsames Projekt.

Die Veröffentlichung in den USA ist für den 15. August geplant, mit einer weltweiten Streaming-Premiere auf Apple TV+ am 5. September. Mit einem starken Ensemble, darunter Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera, Ice Spice (in ihrer ersten Filmrolle) und Aubrey Joseph, verspricht Highest 2 Lowest ein packendes, zeitgenössisches Krimidrama mit scharfen sozialen Untertönen zu werden, mit anderen Worten, klassischer Spike Lee, und es sieht sehr vielversprechend aus. Schauen Sie sich den Trailer unten an.