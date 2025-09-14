Spike Chunsoft kündigt Danganronpa 2x2 an

Spike Chunsoft hat offiziell ein komplettes Remake der kultigen Visual Novel Danganronpa 2: Goodbye Despair angekündigt. Das Projekt mit dem treffenden Titel Danganronpa 2x2 soll irgendwann im Jahr 2026 erscheinen und auf PC, Switch, Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Laut den Entwicklern handelt es sich dabei nicht nur um eine einfache HD-Nachbesserung. Sie beschreiben 2x2 als ein "frisch überarbeitetes" Erlebnis, das das Original sowohl ehrt als auch auf den Kopf stellt. In einem Statement erklärte Spike Chunsoft: "Danganronpa 2x2 enthält ein brandneues Szenario, das auf Danganronpa 2: Goodbye Despair basiert. Das Setting und die Besetzung der Charaktere bleiben die gleichen, aber ein bestimmter Vorfall löst eine völlig andere Kette von Ereignissen mit unterschiedlichen Opfern, Tätern und Tricks aus. Dieses neue Szenario bietet ein Inhaltsvolumen, das dem Original ebenbürtig ist."

Das bedeutet, dass die Fans all die tropische Paranoia, die Showdowns im Gerichtssaal und die verdrehten Motive erwarten können, die das Spiel von 2012 geprägt haben - aber mit schockierenden neuen Wendungen und Verrätereien. Das Remake wird auch eine aktualisierte Grafik und Verbesserungen der Lebensqualität bieten, um die stilvolle Mischung aus Anime-Ästhetik und düsteren Geheimnissen der Serie auf moderne Standards zu bringen. Spike Chunsoft hat zwar keine Details zur Sprachausgabe oder neuen Gameplay-Mechaniken verraten, aber der erste Teaser-Trailer verspricht einen glatten, hochauflösenden Kunststil und eine filmischere Präsentation.

Für langjährige Fans bietet Danganronpa 2x2 den Nervenkitzel, bekannte Charaktere in einen völlig anderen Albtraum geworfen zu sehen. Für Neueinsteiger ist es ein idealer Einstiegspunkt: ein in sich geschlossener Krimi voller Überraschungen, um selbst Veteranen im Unklaren zu lassen. Mit einem Veröffentlichungsfenster für 2026 können Sie sich auf weitere Informationen - und viele Fan-Spekulationen - freuen, wenn die Monokuma-Hype-Maschine wieder zum Leben erweckt wird.