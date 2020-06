Spike Chunsoft bringt Re:Zero Ende des Jahres auf PS4, Switch und PC

Ende des Jahres wird Spike Chunsoft eine Nebenhandlung des Anime Re:Zero - Starting Life in another World auf PS4, Nintendo Switch und PC veröffentlichen. Re:Zero - Starting Life in another World - The Prophecy of the Throne spielt ein paar Wochen nach dem Beginn der ersten Anime-Staffel. Kurz bevor der neue Herrscher des Königreichs von Lugnica entschieden wird, taucht plötzlich ein sechster Kandidat auf, der das Anrecht auf die Herrschaft beansprucht. Eine Untersuchung soll ergeben, wer der sechs Anwerber kein Anrecht auf den Thron hat, obwohl alle bereits davon überzeugt sind, dass Emilia die Betrügerin ist. Dem Ausgangsmaterial folgend dürften wir wieder einige ziemlich verzwickte Situationen erwarten, die den armen Subaru sehr leiden lassen. Diese neue Story wird überwacht vom Autor Tappei Nagatsuki, während der Künstler Shinichirou Otsuka das Design der Figuren verantwortet und sogar einige neue Figuren beiträgt.