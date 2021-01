Spielversion 3.0 für PC-Spieler von Watch Dogs: Legion verfügbar

You're watching Werben

10 bis 15 Gigabyte wiegt das neueste Update von Watch Dogs: Legion, das PC-Spieler ab sofort herunterladen können. Laut den Entwicklern beinhalte die Spielversion 3.0 verschiedene Fehlerkorrekturen und Verbesserungen, die das Open-World-Abenteuer bislang plagte. Gleichzeitig verstecken sich im Patch Spieldaten für den bevorstehenden Online-Modus, auf den die Menschen seit letztem Jahr warten. Wann die Koop-Erfahrung starten soll, ist weiterhin unbekannt, doch Ubisoft bereitet sich offenbar langsam auf den Start vor. Konsolenspieler müssen auf all das noch etwas warten.

In den Patch-Notes werden etliche Fehlerbehebungen aufgelistet: Häufig führen Audiodaten, insbesondere in Verbindung mit Zwischensequenzen, zu Abstürzen, was Ubisoft an einigen Stellen beheben konnte. In Zukunft sollen weniger Probleme auftreten, wann immer ihr eure Spielfigur verlasst, die Kameraperspektive wechselt oder von Gadgets aus auf Menüstrukturen zugreift. In den Rekrutierungsmissionen wird das Open-World-Spiel nach wie vor besonders gefordert, doch die Entwickler scheinen die Probleme langsam in den Griff zu bekommen. Außerdem wurden einige Fixes eingeführt, die im Permadeath-Modus auftreten konnten, sobald euer letzter verbleibender Operator außer Gefecht gesetzt wurde. Die komplette Liste mit allen Änderungen findet ihr hier.