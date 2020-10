Spielt Yakuza 0, Kiwami und Kiwami 2 am Wochenende mit Xbox Live Gold

Yakuza: Like a Dragon ist eines der Highlights der Xbox-Series-Veröffentlichung nächsten Monat, doch wer bislang noch keine Berührungspunkte mit der japanischen Gangster-Soap gemacht hat, dem bleibt nicht mehr viel Zeit dafür. Um die Hemmschwelle zu senken haben sich Sega und Microsoft zusammengetan, denn am Wochenende dürfen Abonnenten von Xbox Live Gold gleich drei Yakuza-Spiele ausprobieren. Yakuza 0, Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 lassen sich von zahlenden Kunden noch bis zum Sonntag auf der Xbox One herunterladen und bis zur Erschöpfung spielen. Da jeder dieser Titel mehr Spielzeit mitbringt, als man an einem einzigen Wochenende zur Verfügung hat, solltet ihr euch lieber direkt entscheiden.

Quelle: Xbox Wire.