Spielt Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville am Wochenende auf Xbox One

Wir haben das Ende der Woche erreicht und das bedeutet eine weitere Runde der Free Play Days. Microsoft lässt Abonnenten von Xbox Live Gold / Xbox Game Pass Ultimate jede Woche von Donnerstagabend bis Montagmorgen einige Titel ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen. Diese drei Titel stehen euch in den nächsten Tagen zur Verfügung:

• Black Desert Online

• Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

• Rainbow Six: Siege

Wie üblich werden diese Titel im Aktionszeitraum reduziert angeboten, sodass ihr dem rein psychischen Zeitdruck zum reduzierten Preis nachgeben könnt, falls ihr Gefallen daran findet. Es sei darauf hingewiesen, dass Rainbow Six: Siege in dieser Zeit auch für PC und Playstation 4 kostenlos spielbar ist. Wie üblich werden eure Speicherstände übernommen, falls ihr euch später zum Kauf entscheiden solltet.