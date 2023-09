Spielt dieses Wochenende kostenlos die offene Beta von Payday 3

HQ

Ben war einer der wenigen Glücklichen, die im August die geschlossene Beta von Payday 3 spielen durften, und sie hat ihm sehr gut gefallen. Dies könnte das Warten für viele von euch noch schwieriger gemacht haben, da das Spiel noch zwei Wochen von der Veröffentlichung entfernt ist. Glücklicherweise müssen Sie nicht so lange warten, wenn Sie eine Xbox Series oder einen anständigen PC haben.

Overkill und Starbreeze haben bekannt gegeben, dass die offene Beta von Payday 3 von 15 Uhr BST / 16 Uhr MESZ am 8. September bis 9 Uhr BST / 10 Uhr MESZ am 11. September laufen wird. Die schlechte Nachricht ist, dass dies nur für PC und Xbox Series verfügbar sein wird, sodass es so aussieht, als könnten PlayStation 5-Besitzer das Spiel vor dem Start nicht ausprobieren.

Es ist auch erwähnenswert, dass dies der gleiche April-Build des Spiels ist wie die geschlossene Beta, was bedeutet, dass diejenigen unter euch, die das gespielt haben, keine Verbesserungen oder Änderungen sehen werden. Dieser letzte Test dient hauptsächlich dazu, die Server von Payday 3 zu testen, so dass es an diesem Wochenende zu Problemen kommen könnte, wenn genügend Leute dies gegenüber Starfield, Baldur's Gate III und dergleichen priorisieren.