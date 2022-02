Spielszenen und Entwicklerinterview lichten Nebel rund um Ghostwire Tokyo

HQ

Am Abend hat Tango Gameworks knapp acht Minuten Gameplay aus ihrem kommenden Action-Adventure Ghostwire Tokyo präsentiert, ehe Studiochef Shinji Mikami einige der verantwortlichen Entwickler hinter dem Spiel interviewte. Das Material zeigt einen kleinen Ausschnitt einer laufenden Mission, in der unser Protagonist Akito gegen Geister kämpfen muss, um eine befreundete Seele zu befreien.

Die Spielszenen stellen diverse Magiefähigkeiten in den Mittelpunkt, mit denen wir uns gegen die übernatürlichen Wesen wehren, die in Tokyo eingefallen sind. Neben der direkten Konfrontation können Spieler auf ein Stealth-System zugreifen und Feinde aus der Ferne mit einem Bogen eliminieren. Weitere Vorteile erhalten wir durch den Einsatz spezieller Talismane, die Gegner zum Beispiel betäuben können. Im Video sind zudem ein Skillsystem und RPG-Einflüsse auszumachen, die von Open-World-Aktivitäten angetrieben werden. Wir konnten außerdem sehen, dass man sich an Tengu-Dämonen auf die Dächer Tokyos schwingen können wird, was angeblich die schnellste Fortbewegungsmethode durch die Stadt ist.

Im anschließenden Entwicklergespräch stellt das Unternehmen Thematiken und Schwerpunkte von Ghostwire Tokyo heraus. Studioleiter und Gründer von Tango Gameworks bespricht mit seinem Team die Standbeine des Kampfsystems, bei dem die Spieler mit leuchtenden Fäden hantieren und Elementarmagie heraufbeschwören, und sie schneiden die Bereiche Kreaturen-, Umgebungs- und Sound-Design an. Auch die künstlerische Einflüsse und Herausforderungen bei der Produktion eines PS5-Titels werden erwähnt, damit die Spieler eine bessere Vorstellung vom Ausmaß dieses Projekts erhalten.

Quelle: Playstation Blog.