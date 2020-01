Spielstudio Fantasy Flight Interactive schließt

Manch einer kennt Fantasy Flight Games als Entwickler verschiedener Tabletop-Spiele, doch seit 2017 ist das Unternehmen auch in der Welt der Videospiele angekommen. Studiochef Tim Gerritsen hat nun in einem LinkedIn-Beitrag bekanntgegeben, dass seine Abteilung im kommenden Monat geschlossen wird.

"Mit großer Trauer muss ich mitteilen, dass die Entscheidung getroffen wurde, Fantasy Flight Interactive nächsten Monat zu schließen", schrieb er. "Ich bin stolz auf die Mannschaft und das Spiel, dem wir uns in den letzten Jahren verschrieben haben. Es war eine großartige Reise mit noch großartigeren Leuten. Ich werde mein Bestes geben, um mein Team in eine neue Mannschaft zu integrieren. Ich habe Programmierer, Designer, Künstler, QA-Mitarbeiter und einen Produzenten, die in neue Rollen versetzt werden wollen. Ich werde mein Bestes tun, um ihnen das auf schnellstem Wege zu ermöglichen."

Gerritsen selbst sucht ebenfalls nach neuen Möglichkeiten, da auch er ohne Job dastehen wird, sobald Fantasy Flights Interactive schließt. Gamasutra führt in ihrem Bericht eine ungenannte Quelle an, deren Schätzungen zufolge mehr als zehn Personen von Fantasy Flight Games entlassen wurden. Es ist davon auszugehen, dass dieser Schritt die Abteilungen Kundenservice und Tabletop-RPG betrifft.