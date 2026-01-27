Spielplatzspiele: "Du kannst in jedes Gebäude, jedes Haus gehen, dem du begegnest" in Fable

HQ

Open-World-Spiele bestehen meist aus Kulissen mit Gebäudefassaden und anderen Elementen, die man nicht betreten kann. Wenn Fable diesen Herbst erscheint, wird das Ambitionsniveau deutlich höher sein, und alle Häuser, die du siehst, sind zugänglich – und zum Kauf verfügbar.

In einem Interview mit GamesRadar+ erklärt Playground Games-Chef Ralph Fulton, dass dies eine Anforderung war, die sie von den Originalspielen übernommen haben, und dass sie Fable seine Identität verleiht:

"Du kannst in jedes Gebäude, jedes Haus gehen, das du begegnest. Du kannst dieses Haus kaufen, du kannst darin wohnen. Das war eine dieser Anforderungen, die wir aus den Originalspielen übernommen haben, etwas, das die Leute wirklich machen wollen. Das bildet den Ansatz, den wir beim Worldbuilding, beim Environment Building und diesem Prozess verfolgt haben."

Die Tatsache, dass alle Gebäude sowohl ein Innen- als auch ein Äußeres haben müssen, stellt natürlich enorme Anforderungen an den Entwickler, und es wird spannend sein zu sehen, wie Playground Games das gelöst hat – zumal es auch über 1.000 handgefertigte NPCs gibt, mit denen man interagieren – und sie sogar heiraten kann, wenn man möchte.

Fable wird im Herbst für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht (und ist mit Game Pass enthalten). Laut Gerüchten von letzter Woche steht auch eine Switch-2-Version möglicherweise in Aussicht.