Spielplan der Qatar Open für Dienstag: Zu welchen Zeiten spielt Alcaraz heute?

Die Qatar Open wird am Dienstag in der Runde der letzten 32 fortgesetzt und beinhaltet Carlos Alcaraz' erstes Spiel seit dem Gewinn der Australian Open im vergangenen Monat. Am Vortag begann das Turnier mit Siegen von Daniil Medveded, Arthur Fils, Valentin Royer, Jakub Mensik und Alexei Popyrin.

Jannik Sinner, ebenfalls in seinem ersten Match nach dem Grand Slam in Melbourne, besiegte Tomas Macha mit 6:1, 6:4 und trifft am Mittwoch auf Popyrin. Dies waren die Ergebnisse der Spiele am Montag beim Qatar Open (Runde der 32):



Alexei Popyrin besiegte Mubarak Shannan Zayid (6:0, 6:2)



Valentin Royer besiegte Pierre-Hugues Herbert (6:0, 6:3)



Daniil Medvedev besiegte Juncheng Shang (6-4, 6-2)



Jakub Mensik besiegte Jan Choinski (6-7, 6-2, 6-4)



Arthur Fils besiegte Kamil Majchrzak (6-7, 6-3, 6-4)



Jannik Sinner besiegte Tomas Machac (6-1, 6-4)



Qatar Open Spiele am Dienstag

Und das sind die Spiele für heute, Dienstag, den 17. Februar, nach dem Rückzug von Alexander Bublik und Jaume Munar:



Mehdi Echargui gegen Stefanos Tsitsipas (11:30 MEZ)



Márton Fucsovics gegen Hady Habib (11:30 MET)



Pablo Carreño Busta gegen Quentin Halys (11:30 MEZ)



Shintaro Mochizuki gegen Karen Khachanov (12:40 MEZ)



Zhang Zhizhen gegen Roberto Carballés Baena (12:40 CET)



Jiří Lehečka gegen Jenson Brooksby (12:40 MEZ)



Ugo Humbert gegen Fábián Marozsán (13:50 MEZ)



Zizou Bergs gegen Geoffrey Mpetshi Perricard (13:50 MEZ)



Carlos Alcaraz gegen Arthur Rinderknech (17:30 MEZ)



Jesper de Jong gegen Andrey Rublev (18:40 CET)



Beachten Sie, dass mit Ausnahme der Spiele um 11:30 Uhr die anderen Spiele später beginnen können, aber nicht früher als die festgelegte Zeit, einschließlich des Alcaraz-Spiels, nicht vor 17:30 Uhr CET, 16:30 GMT.