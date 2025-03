Spielnamen: Unnötig lang mit unnötigen Doppelpunkten

HQ

In einem Namen steckt Macht. Vor allem ein Spielname. In der aktuellen übersättigten Spieleindustrie, in der es schwieriger denn je ist, die Leute dazu zu bringen, ein Spiel zu kaufen und zu spielen, selbst wenn man ein AAA-Titan ist, kann ein Name eine große Rolle spielen, um ein Publikum anzuziehen. Atomfall, Split Fiction, Astro Bot. Dies sind alles aktuelle Titel, die Ihnen nicht nur sagen, was Sie auf dem Kasten haben, sondern dies auch auf präzise, einfache Weise tun. Das sind Spielnamen, bei denen man nicht das Gefühl hat, man müsse sich segnen, wenn jemand sie erwähnt.

Auf der anderen Seite haben wir so etwas wie Intergalactic: The Heretic Prophet. Intergalaktisch: Der ketzerische Prophet. Satte 11 Silben, die mich letztes Jahr beim Anschauen der Game Awards um 4 Uhr morgens fast dazu gebracht hätten, mein Monster auszuspucken. Von Naughty Dog, nicht weniger. Kommt schon, Jungs, was machen wir hier?

Dies ist jedoch nicht nur Naughty Dog, das sich einen unnötigen Bissen voll eines Titels ausdenkt, und unabhängig von der Spielqualität fallen mir mehr als ein paar Beispiele ein, die einen Titel wirklich in die Länge ziehen, indem sie einen nutzlosen Doppelpunkt hinzufügen, nur um eine Gruppe von Wörtern zu unterbrechen, die aneinandergereiht keine Bedeutung haben. Clair Obscur: Expedition 33, Lost Records: Bloom & Rage, Banishers: Ghosts of New Eden, Tales of Kenzera: Zau, Lynked: Banner of the Spark und mehr treffen alle wie ein Schlag ins Gesicht, wenn man sie angekündigt hört oder auf einer Store-Seite liest, und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir alle einen Blick auf die Wortzahl einiger dieser Titel werfen und entscheiden, ob wir ein paar Lieblinge töten können.

Ich bin nicht gegen die Aufnahme eines Doppelpunkts in einen Titel. Für eine etablierte IP wie Star Wars, Herr der Ringe oder Warhammer musst du natürlich zuerst den großen Namen bekannt machen, bevor du den Leuten erzählst, worauf sie sich einlassen. Auch Fortsetzungen können manchmal durchgelassen werden, aber selbst hier sehen wir ein paar aktuelle Übeltäter. Kingdom Come: Deliverance II zum Beispiel und Death Stranding 2: On the Beach. Kojima bekommt immer einen Pass, weil er Kojima ist, aber wir brauchen nicht wirklich sowohl die "2" als auch die "On the Beach", da uns gesagt wird, dass es zu diesem Zeitpunkt zweimal ein anderes Spiel als das Original ist. Mit Kingdom Come hieß das erste Spiel Kingdom Come: Deliverance und bereitete die Fortsetzung Kingdom Come: Something Else vor. Stattdessen bekommen wir einfach wieder Deliverance mit einer anderen Nummer, die die Notwendigkeit des Doppelpunkts vor Deliverance im ersten Spiel völlig ungültig macht.

Das ist wirklich pingeliges Zeug, und wie ich schon sagte, hat es keinen Einfluss auf die Spielqualität, aber es ist interessant (zumindest für mich), einen Blick darauf zu werfen, wie überlange Namen und unnötige Doppelpunkte immer mehr zum Trend werden. Dafür gibt es natürlich einige Gründe. Es ist zum Beispiel schwierig, in der heutigen Spielewelt einen einzigartigen Namen zu finden, mit dem ich mich gut identifizieren kann, aber man kann sich trotzdem mit einem Doppelpunkt kurz fassen oder dem potenziellen Publikum insgesamt weniger Wörter geben, die es sich merken muss. Black Myth: Wukong ist ein großartiges Beispiel dafür, das immer noch einen Doppelpunkt hat, sich aber so anfühlt, als hätte es ihn verdient und besteht nur aus drei Wörtern, die Sie sich merken sollten, wobei das wichtigste nach dem Doppelpunkt steht.

Warum hat sich Naughty Dog für den schrecklichen Namenstäter von Intergalactic: The Heretic Prophet entschieden? Nun, es scheint weitgehend von der Zukunft dieser IP abzuhängen. Geoff Keighley stellte dieses Spiel als erstes in einer Franchise von Naughty Dog vor, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich Intergalactic: The Something Something auf der ganzen Linie haben werden, sowie ein paar andere Titel. Das ist jedoch so, als ob man das erste Uncharted-Spiel Uncharted: The First One genannt hätte oder wenn man bei der Veröffentlichung im Jahr 2013 den ersten Teil von The Last of Us hinzugefügt hätte. Es macht keinen Sinn und lässt die Faszination des ursprünglichen Titels nicht bei Ihnen sitzen. Uncharted und The Last of Us sind Alltimer für Spielnamen, und doch fühlt es sich wie ein echter Stolperstein an, für eine Welt und ein Spiel, die sonst so interessant erscheinen.

Auch das ist nicht nur das Problem von Intergalactic. Wer ist Clair? Warum ist sie obskur? Was zum Teufel ist ein Banner des Funkens? Warum musst du uns sagen, dass dies Zaus Geschichte ist, wenn es keine anderen Geschichten von Kenzera gibt? Spiele ich als Bloom oder Rage? Ich bin hier ein bisschen albern, sicher, aber wer auch immer draußen im Äther einige dieser Titel entwickelt, muss sich wirklich zurücklehnen und darüber nachdenken, ob es sich lohnt, die Leute darüber zu informieren, dass dies Teil eines Franchise ist, das noch kein Franchise ist, oder ob sie ihnen zuerst einen coolen Titel geben sollten, damit sie eine etwas bessere Chance haben, genug zu verkaufen, um ihre Franchise-Träume zu leben.

Ich habe die übermäßig langen Namen, die man manchmal bei Anime-Titeln, JRPGs und anderen bekommt, noch nicht angesprochen, da sich das an dieser Stelle einfach wie ein wichtiger Teil des Genres anfühlt. Ich sollte auch darauf hinweisen, dass bestimmte Titel mir den Kopf bereiten, ohne auch nur einen Doppelpunkt zu haben und obwohl sie nur ein Wort sind. Returnal blieb mein schlechtester Titel in letzter Zeit, obwohl es ein absolut fantastisches Spiel war, bis Intergalactic auf den Markt kam. Aber hey, solange die Spiele gut sind, spielt der Titel keine Rolle. Vielleicht könnten wir, anstatt weniger Länge und Dickdarm zu sehen, mehr sehen, und bald werde ich ein Aneurysma haben, wenn TGA 2027 Metal Man enthüllt: Der Mann, der aus Metall gemacht wurde: Und auch etwas Haut, Knochen und Fleisch.

Welcher Titel gefällt Ihnen am wenigsten?