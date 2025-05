Spielmomente, die uns schockiert haben: Teil 5

HQ

Kefka zerstört (fast) die Welt in Final Fantasy VI

Nachdem ich Final Fantasy VII zum ersten Mal gespielt hatte, entschied ich mich schnell, auch die anderen Spiele der Serie zu spielen. Ich hatte keines davon durchgespielt und blieb glücklicherweise von allen Titeln von Spoilern verschont. Daher war es für mich ein großer Schock, als der große böse Kefka des sechsten Spiels scheinbar sein Ziel erfüllte und zum Herrscher wurde und dabei die Welt zerstörte. Naja, fast, jedenfalls. Denn wie uns das Spiel erzählt, war die Welt nicht mehr dieselbe, nachdem sie große Teile von ihr zerstört hat, darunter mehrere Städte und viele Tierarten. Dieses Ereignis an sich war schockierend, aber was mich noch tiefer geprägt hat, war, als Celes, der nach diesem Ereignis mit Cid, der kurz darauf stirbt, auf einer Insel festsitzt, beschließt, Selbstmord zu begehen. Final Fantasy VI wurde in so kurzer Zeit so unglaublich dunkel, dass ich mich in der Fötusposition hinlegen und schreien musste. Ich hätte nie zu glauben gewagt, dass Square es wagen würde, eine so erwachsene Geschichte zu erzählen, die sowohl das Ende der Welt als auch den Selbstmord eines Protagonisten beinhaltet. Für mich haben diese Ereignisse das Storytelling in Spielform komplett verändert.

Cole Phelps wurde in L.A. Noire weggespült

Eines meiner Lieblingsspiele überhaupt ist L.A. Noire, das mich vor fast 15 Jahren völlig verzaubert hat. Für meinen Teil war es unglaublich spannend, den ehemaligen Kriegsveteranen Cole Phelps zu verfolgen, der als einfacher Polizist anfing, dann befördert wurde, um Morde zu untersuchen, während er sein Privatleben zerstörte. Phelps war für mich ein unglaublich gut geschriebener Charakter, der im Grunde anständig war, aber trotzdem seine Frau betrogen hat, was mich als Spieler definitiv dazu gebracht hat, meine Meinung über ihn zu ändern. Trotzdem war ich so bestürzt, als er am Ende des Spiels sein Leben opferte, um Elsa und Kelso zu retten. Ich hätte nie zu glauben gewagt, dass er von dem gewaltigen Wasserstrom mitgerissen werden und ertrinken würde. Sein "Auf Wiedersehen" stach fürchterlich und zuerst und ich konnte es nicht glauben und hoffte, dass er überleben würde. Selten haben es Spieleentwickler geschafft, eine Geschichte zu erschaffen, in der wir eine Figur über viele Jahre hinweg verfolgen und sehen, wie sie durch die Prüfungen des Lebens geht und sich dann auf die schrecklichste Art und Weise von ihr verabschieden müssen.

Desmonds Opfer in Assassin's Creed III

In den frühen Jahren von Ubisofts gefeierter Assassin's Creed -Serie spielten wir mehrere verschiedene Assassinen. Was sie alle gemeinsam hatten, war, dass wir den Protagonisten, Desmond Miles, von heute an verfolgten und ich selbst davon ausging, dass er der Klebstoff war, der die ganze Spielserie zusammenhielt. Es stellte sich jedoch heraus, dass ich mich sehr geirrt hatte, als Ubisoft sich entschied, sein Leben am Ende von Assassin's Creed III zu beenden, als er sein Leben opferte, um die Erde zu retten, aber gleichzeitig den menschenhassenden Gott Juno zu befreien. Vielleicht war ich naiv zu glauben, dass Desmond der offensichtliche Protagonist der Serie war, der immer zurückkehren würde, da jedes Spiel uns neue Antworten (und Fragen) auf die Rätsel der damaligen Zeit gab. Ich hätte nie erwartet, dass Ubisoft einen völlig anderen Weg gehen und sich mehr auf die Geschichte der Vorfahren und viel weniger auf die Charaktere der Gegenwart konzentrieren würde. Ich war völlig überrascht, als Desmond aus der DNA von Assassin's Creed gelöscht wurde und wir sofort keine Ahnung hatten, in welche Richtung die Serie nun gehen würde.

Der Hutdieb in "Super Mario 64"

Super Mario 64 ist eine der frühesten Spielerinnerungen, die ich habe, und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich als Kind viele davon gespielt habe. Ich kann nicht älter als sechs Jahre gewesen sein, als ich anfing, es zu spielen, und heute habe ich viele Erinnerungen daran. Keiner von ihnen ist mir jedoch so treu geblieben wie dieser verdammte Affe, der meine Mütze gestohlen hat. Ich erinnere mich, wie er tagelang daran festhielt und nicht verstand, wie das möglich war. Ich ging davon aus, dass Mario seine Kopfbedeckung zurückbekommt, wenn man das Level verlässt, aber nein. Die Kappe war weg und ich war so fassungslos darüber. Eine Zeit lang dachte ich, es sei für immer verschwunden und ich jagte ihn tagelang, konnte ihn aber nie zurückbekommen, bis zu dem Tag, an dem ich es tatsächlich tat. Ich wollte den Affen für den Schmerz, den er mir zugefügt hatte, zu Brei schlagen, und von diesem Tag an hörte ich auf, mich zu quälen, weil ich den Baby-Pinguin über den Rand in den sicheren Tod geworfen hatte.