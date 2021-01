Spielmechaniken von The Medium in Aktion sehen

You're watching Werben

Heute Nachmittag durften einige Medien Vorschaueindrücke zu The Medium präsentieren und Bloober Team nutzte die Gunst der Stunde, um gleich noch etwas eigenes Gameplay unter die Leute zu bringen. 14 bedrückende Minuten aus dem polnischen Horrorspiel könnt ihr euch unten im neuen Video ansehen, um euch selbst von den Qualitäten dieses Projekts zu überzeugen.

Hauptfigur Maria sucht in der verlassenen Umgebung eines heruntergekommenen Hotels nach Gegenständen und kommentiert dabei fleißig, was ihr irgendwie auffällt. Nach kurzer Zeit lernen wir, dass an diesem Ort nicht alles mit rechten Dingen zugeht, doch zum Glück kann sich Maria in dieser alptraumhaften Paralleldimension genauer umsehen, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Das Dual-Reality-System von The Medium ist das große Next-Gen-Feature, mit dem Blooper Team die Spieler erschrecken will.

Im Spiel werden wir Rätsel lösen müssen, die uns auf zwei Ebenen vor Probleme stellen: Marias Körper befindet sich in der Realität, doch ihr Geist spiegelt ihre Aktionen in dieser Albtraumwelt wieder. Sie kann ihren Geist kurzzeitig vom Körper trennen, um die sehr geschäftig wirkenden Umgebungen nach Schaltern und Hinweisen abzusuchen, doch der Einsatz wird natürlich beschränkt. Zum Ende des Videos sehen wir, dass es Maria in der realen Welt mit einem unsichtbaren Feind zu tun bekommt, der ihrem Geist in der Parallelwelt auf den Fersen ist.