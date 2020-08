Spielfilm zur Indie-Perle Firewatch wieder in Arbeit

Firewatch ist ein faszinierendes und rätselhaftes, narratives Spiel über einen Typen namens Henry, der in ein mysteriöses Abenteuer verwickelt wird, als er Ende der Achtzigerjahre einen Job als Feuerwache in Wyoming annimmt. Diese Geschichte hat uns nachhaltig positiv beeindruckt, als wir 2016 zum ersten Mal darin eintauchen konnten. In Zukunft könnten noch mehr Menschen auf den Titel aufmerksam werden, denn das Spiel soll in einen Spielfilm umgewandelt werden.

Laut einem Bericht auf The Hollywood Reporter versucht das Studio Campo Santo bereits zum zweiten Mal, dieses Filmprojekt zu realisieren, da der erste Versuch im Sande verlief. Das hat das Feld für Snoot Entertainment und die Produzenten Keith Calder und Jess Wu Calder offen gelassen. Sean Vanaman, Mitbegründer von Campo Santo, hatte ein paar nette Dinge über das Duo zu sagen und nannte sie "fleißige und visionäre Filmproduzenten mit einwandfreiem Geschmack in Videospielen". Einen Hinweis darauf, wer in dem Film mitspielen könnte oder wann wir das Endergebnis sehen werden, gibt es hingegen nicht.