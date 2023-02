Spieleumsatz sank 2022 in Großbritannien

HQ

Wie erwartet, blieben die Spieleumsätze, die 2022 in Großbritannien generiert wurden, hinter dem zurück, was das Land im Jahr 2021 sah, wie ein aktueller Bericht von Ampere Analytics feststellt. Wie in vielen verschiedenen Branchen, die während der Pandemie boomten, einschließlich der Streaming-Service-Branche, ist der Gesamtumsatz im Spielebereich im Jahr 2022 um 1,6% gesunken und von 5,47 Milliarden Pfund im Jahr 2021 auf 5,38 Milliarden Pfund gesunken.

Es sollte gesagt werden, dass die Spieleeinnahmen in Großbritannien trotz dieser Tatsache immer noch über dem vor der Pandemie liegen, deutlich voraus, wobei 2022 23% höher ist als 2019.

Was die Besonderheiten der Statistik betrifft, so hat das mobile Spielen den größten Schlag erlitten und die Ausgaben im Jahr 2022 um 3% auf 1,66 Milliarden Pfund gesenkt, während Konsolenspiele nur um 1% auf 2,89 Milliarden Pfund von 2,92 Milliarden Pfund im Jahr 2021 gesunken sind. PC-Gaming ging ebenfalls um 1,2% zurück und sank von £ 825 Millionen auf £ 815 Millionen.

Mit Blick auf die Abonnementdienste wird gesagt, dass bis Ende 2022 rund 300.000 Abonnements gekündigt wurden, obwohl die höherstufigen Dienste tatsächlich mehr Ausgaben von den Verbrauchern einbrachten.