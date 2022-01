Spielerschaft von Deep Rock Galactic steigt dank Online-Abonnements sprunghaft an

HQ

Die Entwickler des dänischen Actionspiels Deep Rock Galactic haben uns vor etwa zwei Monaten stolz verraten, dass ihr Indie-Hit 3 Millionen Einheiten verkaufen konnte. Laut den Entwicklern haben zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als eine Million Menschen über den Xbox Game Pass auf den Titel zugegriffen, die natürlich nicht in die Verkaufszahlen eingegangen sind. Im Januar wurde das Spiel, das normalerweise 30 Euro kostet, an die Abonnenten von Playstation Plus verteilt, was zu einem enormen Sprung der Spielerschaft führte. Aus einer Pressemitteilung geht konkret hervor, dass Deep Rock Galactic inzwischen über 10 Millionen Nutzer zählt.

Quelle: MSN.