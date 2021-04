Spieler*innen von Outriders sollen Entschädigungspaket erhalten

You're watching Werben

Am Dienstag veröffentlichten wir unsere Kritik zu Outriders, dem neuen Loot Shooter von People Can Fly (Bulletstorm). Unter anderem thematisierten wir diverse technische Probleme, die Outriders eine (noch) bessere Wertung verwehrten. Auf Reddit verrieten die Entwickler*innen nun, dass alle Spieler*innen, die vor dem 11. April mit dem Shooter beginnen, eine levelgerechte legendäre Waffe und eine levelgerechte Menge an Titanium erhalten sollen. Die Überlegungen bezüglich des Entschädigungspakets sind noch nicht final, es könnten am Ende also weitere Inhalte enthalten sein. Ein Datum steht noch nicht fest, wir werden Euch aber auf dem Laufenden halten.

In einem anderen Reddit-Eintrag wird angesprochen, dass der Patch der kommenden Woche diverse Abstürze beheben und funktionales Crossplay erlauben soll. Die Patch Notes mit näheren Details findet Ihr im entsprechenden Reddit-Beitrag.