"Spielerhaltung funktioniert nur, wenn es den Leuten wichtig ist", sagt GOG

Angesichts der schieren Zahl von Menschen, die Videospiele spielen (obwohl diese laut neuen Daten möglicherweise schrumpft), ist es nicht überraschend, dass Gamer oft als launische Spezies gelten, die sich nicht wirklich gegen ein Problem einigen kann, um zu verhindern, dass es uns in unseren Titeln gewaltsam aufgedrängt wird. Mikrotransaktionen, Vorbestellungen – wir alle haben gesehen, wie die Online-Blase versucht und scheitert, sich dagegen zu wehren, und erst kürzlich stimmen die Leute richtig mit ihrer Geldbörse ab, indem sie sagen, sie könnten buchstäblich keinen weiteren Live-Service-Titel verkraften.

GOG, die PC-Plattform, die stark darauf fokussiert ist, Spiele zu erhalten, weiß, wie Gamer sein können, aber mangels eines besseren Begriffs weiß sie auch, dass diejenigen, denen "das Ganze wichtig ist", die Zukunft des Hobbys bestimmen werden. "Wilderhaltung funktioniert nur, wenn es den Leuten wichtig ist," schrieb GOG als Antwort auf ein Interview mit dem New Blood-CEO Dave Oshry, in dem er sich Sorgen machte, dass die Leute sich nicht für GOGs Ziele interessieren.

"GOG wurde gebaut, um sicherzustellen, dass die Spiele, die uns geprägt haben, für immer leben. Und mit der Unterstützung unserer Gemeinschaft tun wir genau das seit fast 20 Jahren. Die Zukunft der Erhaltung wird von Spielern entschieden, denen das wichtig ist. Also kaufe DRM-frei, stimme auf der Dreamlist ab, tritt GOG Patrons bei. Wenn Spiele dir wichtig sind, zeig es. Und lasst uns gemeinsam beweisen, dass Erhaltung keine Nische ist. "Es ist notwendig", fährt der Tweet fort.

Im Interview wies Oshry darauf hin, dass Steam weiterhin den PC-Bereich dominiert und GOG hinter sich lässt. Das mag etwas düster klingen, aber solange die Leute wissen, dass GOG der richtige Ort für ihre Klassiker auf dem PC ist, besteht Hoffnung, dass die Plattform am Leben bleibt.