Spieler wünschen sich Rush als permanenten Spielmodus von Battlefield 2042 zurück

Dass das neueste Battlefield 2042 in einem Zustand veröffentlicht wurde, der zu wünschen übrig lässt, ist den Fans inzwischen klar geworden. Dice arbeitet selbstverständlich daran, Bugs und Spielfehler zu beheben, sowie neue Inhalte hinzuzufügen, doch kürzlich wurde etwas entfernt, das bei den Spielern gut ankam: der Rush-Modus. Dieser Spielmodus war zum Server-Start noch nicht verfügbar, wurde später allerdings als temporärer Zeitvertreib aufgenommen. Dice hat die offizielle Spielliste nach einer kleinen Verlängerung nun wieder entfernt, was von Anfang an klar kommuniziert wurde und dennoch Frustration hervorruft.

Kevin Johnson, Community Manager bei EA, hat sich dem Thema angenommen und weist darauf hin, dass der beliebte Spielmodus nach wie vor im Hub "Battlefield Portal" gespielt werden kann. Ob diese Aussage Trost spendet oder eher Salz in den Wunde streut, können wir nicht ganz sagen, aber die Antworten auf Twitter zeigen, dass viele mit dieser Lösung nicht ganz zufrieden sind.

Quelle: Gamespot.