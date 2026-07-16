Spieler werden im Stich gelassen, während physische Spiele verworfen werden

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Ich mag digitale Spiele und mochte sie schon immer. Die Bequemlichkeit ist unschlagbar (sowohl beim Kauf als auch beim Nutzen), und heutzutage kaufe ich kaum noch etwas in physischer Form. Obendrein gibt es noch den Umweltfaktor.

Ich weiß, dass manche Leute versuchen zu behaupten, Server hätten Umweltkosten – was stimmt –, aber das kann man nie mit dem Pressen einer Disc, der Herstellung einer Kunststoffhülle, dem Drucken einer Papierhülle, dem Einwickeln in noch eine weitere Plastikschicht, dem Versand zum Hafen, dem Verladen auf ein Schiff oder dem Segeln des Schiffs um die halbe Welt vergleichen. es vom Schiff entladen und das Spiel per LKW durch ganz Europa transportieren lassen, um zentrale Lagerhäuser und dann Geschäfte zu erreichen. Dort steht es dann in einem Lagerhaus oder auf einem Ladenregal – während du das Spiel bestellst (das wiederum neu verpackt und mit einem LKW transportiert werden muss) oder selbst in den Laden gehst, um es zu kaufen.

Die Gaming-Community hat Sonys Entscheidung, physische Editionen einzustellen, nicht gerade begeistert. Aber es steht mehr auf dem Spiel als nur Nostalgie.

Es ist bei weitem nicht kosteneffizient – vor allem, da das Spiel sowieso mit dem Internet verbunden wird und in manchen Fällen das gesamte Spiel oder zumindest zehn Gigabyte an Patches herunterlädt. Kurz gesagt, ich mag digitale Spiele. Es fühlt sich an wie die Zukunft.

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Das gesagt, gibt es Probleme. Wenn physische Spiele verschwinden, gibt es keinerlei Preiskonkurrenz mehr. Wenn du den PS Store-Preis für 007 First Light nicht zahlen möchtest (ich nehme PlayStation als Beispiel, weil sie das Todesurteil für physische Spiele bestätigt haben – ich vermute, das gilt auch für Microsoft), kannst du es bei anderen Händlern günstiger bestellen. Dann hast du auch eine physische Kopie, die du einem Kumpel leicht ausleihen und, wenn er fertig ist, weiterverkaufen kannst.

Würdest du zum Beispiel beim Kauf von 007 First Light lieber mehr bezahlen (mit weniger Rechten) oder weniger (mit mehr Rechten)?

Und hier liegt meiner Meinung nach das Hauptproblem. Spiele werden bald lächerlich teuer und müssen auf lächerlich teuren Konsolen gespielt werden. Wir sprechen hier von einem Luxus-Hobby, bei dem Konsolen wahrscheinlich etwa 1000 Dollar kosten und Spiele fast 100 Dollar pro Stück. Außerdem brauchst du eine Art Abo, und dann gibt es all die Live-Dienste, für die du ausgeben musst, um dein Spiel wie vorgesehen nutzen zu können.

Es fühlt sich nicht wirklich machbar an. Videospiele wurden schon immer durch Einfachheit, eine niedrige Einstiegshürde und einigermaßen leistungsfähige Hardware definiert, für die Entwickler Spiele dann ad absurdum optimieren. Du kaufst die Spiele und kannst sie dann an Freunde ausleihen oder an jemanden verkaufen. Aber nichts davon wird wahrscheinlich die nächste Generation prägen.

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Die Zeiten, in denen wir früher auf dem Schulhof Spiele getauscht haben, sind längst vorbei, aber nicht, weil die Kunden das wollen – ganz im Gegenteil.

Ein Argument gegen digitale Spiele war immer, dass sie teuer sind – etwas, das schwer zu leugnen ist. Trotz der Tatsache, dass alle Zwischenhändler ausgefallen sind – und Kosten für Materialien, Herstellung und Transport eliminiert werden, ganz zu schweigen davon, dass der Händler naturgemäß Gewinn aus dem Verkauf machen will – sind diese Spiele günstiger als ihre digitalen Gegenstücke. Außerdem fallen ihre Preise tendenziell noch weiter, wenn die betreffenden Spiele keine großen Erfolge waren. Es ist vernünftig anzunehmen, dass digitale Spiele nicht billiger sein können als jeder physische Laden der Welt, aber leider waren sie nicht billiger als alle – und das ist natürlich schwerer zu rechtfertigen.

Aber es wird noch schlimmer, denn wie gesagt, man kann digitale Spiele nicht weiterverkaufen, was vielleicht vernünftig ist, da wir sie eigentlich gar nicht besitzen. Wir zahlen den vollen Preis, aber die Unternehmen können uns die Spiele jederzeit wegnehmen. Wir haben uns selbst darauf geeinigt, wenn wir digital kaufen. Und das ist nicht nur ein Worst-Case-Szenario; Es ist eine sehr reale Realität – es passiert bereits, dass wir den Zugang zu Spielen und Filmen, die wir digital gekauft haben, verlieren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass viele der Spiele, die du besitzt, in zwanzig Jahren wegen Rechtestreitigkeiten, heruntergefahrenen Servern, die verhindern, dass du die Spiele herunterladen kannst, und ähnlichen Problemen nicht mehr spielbar sein werden.

Jeder, der früher alte Spiele gekauft hat, sitzt jetzt auf einer Goldgrube, denn Retro-Spiele sind unglaublich wertvoll. Heutige Spieler 'besitzen' nur digitale Spiele, die keinen Cent wert sind.

Gerade GOG, aber auch Steam, bieten ausgezeichnete Optionen, um sicherzustellen, dass du deine Spiele weiterspielen kannst, auch wenn die Plattformen abgeschaltet würden, aber für Konsolen gibt es nichts dergleichen. Für Sony-Spieler ist das Problem einer vollständig digitalen Zukunft das größte von allen, da Microsoft zumindest einige Maßnahmen ergriffen hat, um das Problem zu mildern, und die Xbox Series S/X Spiele aller vorherigen Generationen spielen kann, auch wenn dies alles andere als umfassend ist. Außerdem wird es bald möglich sein, Ihre Discs in digitale Versionen umzuwandeln, damit Sie sie auch in Zukunft weiterhin spielen können. Wenn jedoch die Xbox-Server abgeschaltet werden, werden Xbox-Spieler wahrscheinlich ohnehin in einer richtigen Klemme stecken.

Wenn du auf der PlayStation 5 spielst, gibt es zugegebenermaßen Unterstützung für PlayStation 4-Spiele, aber weiter geht es nicht. Du musst einfach alles vergessen, was du von PlayStation, PlayStation 2 und PlayStation 3 besitzt. Ohne Laufwerk laufen diese Spiele sowieso nicht und es gibt keine Abwärtskompatibilität. Eine vollständig digitale PlayStation 6 würde daher die Lebensdauer von PlayStation halbieren, mit denselben Problemen wie bei der Xbox, nämlich schlechtem Schutz vor Serverabschaltungen (das ist nicht nur Angstmacherei – schaut euch an, was mit dem Nintendo 3DS, der PS Vita, der PlayStation 3 oder der Xbox 360 passiert ist). Außerdem gibt es das Phänomen, dass bestimmte Spiele ohne eine normale Internetverbindung einfach nicht funktionieren, wobei dies eher eine Randnotiz ist und nicht speziell mit digitalen Spielen zu tun hat.

Schöne Ausgaben wie diese, die du tatsächlich besitzt und mit denen du machen kannst, was du willst, werden bald nur noch eine Erinnerung sein.

Kurz gesagt: Digital ist die Zukunft, aber ich bin keineswegs überzeugt, dass es in seiner jetzigen Form die Zukunft ist. Microsoft und vor allem Sony drängen auf unglaublich teure Spiele mit schlechteren Bedingungen und dem Gefühl, dass wir unsere Spiele einfach zum vollen Preis ausleihen. Bevor sie darüber sprechen, die einzige Option zu entfernen, sollten sie erklären, wie sie den Schlag abmildern wollen. Werden wir in der Lage sein, unsere Spiele zu verkaufen (etwas, das mit Nintendos viel kritisierten Game Key Cards möglich ist, die eine unglaublich bessere Option sind als gar nichts), sie an wen auch immer verleihen, werden der deutlich höhere Gewinn pro verkauftem digitalem Spiel zu niedrigeren Preisen führen, und welche Garantien gibt es, dass sie in Zukunft noch funktionieren?

Klären Sie das zuerst richtig. Dann können wir darüber sprechen, physische Spiele auslaufen zu lassen, und die Kritik wird deutlich milder sein. So wie es ist, werden wir alle von einer Klippe gestoßen, und ich bin sehr dankbar, dass die Gaming-Community so stark reagiert hat.