Spieler von Pokémon-Legenden dürfen Arceus nun in Strahlender Diamant/Leuchtende Perle herausfordern

Das legendäre Pokémon Arceus lässt sich nun auch in den beiden Pokémon-Remakes Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle treffen und fangen. Serebii.net hat die Patch-Notizen transkribiert und verrät, dass Nutzer, die dem Götter-Pokémon begegnen wollen, einen Speicherstand von Pokémon-Legenden: Arceus benötigen. Befindet sich so etwas auf eurem System, dann müsst ihr nur noch die Azurflöte in eurem Kinderzimmer finden und mit diesem Item im Gepäck die Speersäule ganz oben auf dem Kraterberg aufsuchen, wo ihr Arceus findet. Bereitet euch auf einen schwierigen Kampf vor.