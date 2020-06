Spieler von Der Herr der Ringe Online gedenken totem Schauspieler Sir Ian Holm

Letzte Woche verstarb der angesehene Schauspieler Sir Ian Holm, der die Leinwand mit seinen legendären Rollen in Alien (dort war er der synthetische Ash) und Der Herr der Ringe zierte, im Alter von 88 Jahren. Holm erbrachte während seiner Karriere eine Reihe denkwürdiger Leistungen, darunter seine Darstellung von Bilbo Beutlin in Der Herr der Ringe: Die Gefährten, was ihm einen Platz in den Herzen vieler Zuschauer sicherte. Seinen verschiedenen Auftritten in Peter Jacksons Mittelerde-Filmen ging ein BBC-Hörspiel voraus, in dem Holm auch Frodo vertonte. Angesichts seines Einflusses auf die Tolkien-Saga wäre Sir Ian sicher berührt gewesen, dass ihm Fans der Fantasiewelt am Wochenende die letzte Ehre erwiesen haben.

In einem Beitrag auf Reddit beschreiben einige Spieler von Der Herr der Ringe Online eine Versammlung, die "das gesamte Auenland" auf die Straßen geführt haben soll. Darüber hinaus haben auch die Entwickler ihren Respekt erweisen und eine Quest namens "Baggins' Geburtstag" erstellt, die aber leider nur noch heute verfügbar ist.

Quelle: Eurogamer.