Spieler verbrachten im Jahr 2025 mehr als 750.000 Jahre im Epic Games Store

HQ

Epic Games hat seinen Jahresrückblick 2025 veröffentlicht, in dem wir einige neue Finanzinformationen und beeindruckende Zahlen erhalten haben, die zeigen, dass Epic vielleicht nicht so weit zurückliegt, wie man denkt, auch wenn es noch einen klaren König der PC-Plattformen gibt.

Der Epic Games Store erreichte im vergangenen Jahr mit 78 Millionen monatlichen Nutzern auf dem PC einen Allzeithöchststand, wobei Spieler insgesamt 6,65 Milliarden Spielstunden verbrachten. Das war tatsächlich ein leichter Rückgang gegenüber der Zahl des Vorjahres, die Spielzeit von Drittanbietern stieg um 4 %. Mehr Menschen gaben auch mehr Geld im Epic Games Store aus, wobei PC-Spieler 1,16 Milliarden Dollar ausgaben, was einem Anstieg von 6 % im Jahresvergleich entspricht.

Im Laufe des letzten Jahres wurden 662 Millionen kostenlose Titel von Nutzern beansprucht, was in der Woche, in der die Spiele im Epic Games Store kostenlos waren, sogar auf Steam zu massiven gleichzeitigen Spielerzahlen führte.

Mehr als 6.000 Spiele sind jetzt im Epic Games Store-Katalog verfügbar, und es scheint, als würde dieses Ökosystem nur weiter wachsen. Da sich der Epic Games Store weiter verbessert, nehmen immer mehr Nutzer das wahr. Es wird auch immer schwieriger, dem Reiz konstanter kostenloser Spiele zu widerstehen, auch wenn wir die meisten einfach für immer in unserem Backlog liegen lassen.