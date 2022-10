Spieler trauern um den Hund in Resident Evil 4 Remake

HQ

Wir alle, die wir Capcoms Meisterwerk Resident Evil 4 gespielt haben, erinnern uns an den Hund in der Bärenfalle, den wir retten und der uns später zurückzahlt, indem er uns in einem Bosskampf gegen El Gigante hilft. Es wurde gemunkelt, dass derselbe Hund derselbe Hund ist, den wir in ihrem vorherigen Spiel Haunting Ground geliebt haben, der weiße Deutsche Schäferhund Howie, der ein treuer Begleiter von Fiona war, so dass dieser Hund in beiden Spielen irgendwie einen ziemlichen Pfotenabdruck hinterlassen hat.

Aber im neuesten Clip aus dem Resident Evil 4-Remake sieht es für unseren Vierbeiner nicht allzu gut aus, da er bereits tot ist, als Leon ihn in der Bärenfalle findet, was bedeutet, dass wir uns dem Boss wahrscheinlich ganz alleine stellen müssen. Mehrere Spieler haben eine Schweigeminute für den Hund erklärt, während andere denken, dass die Änderung für ein dunkleres Resident Evil 4 angemessen ist.

Danke, IGN.